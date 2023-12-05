إيداع قاتل جورج فلويد في السجن بعد نجاته من 22 طعنة

عاد ديريك شوفين، رجل الشرطة السابق المسجون بتهمة قتل جورج فلويد، إلى السجن، حيث تعرض للطعن 22 مرة في سجن اتحادي في ولاية أريزونا في 24 نوفمبر الماضي.

وقال محامي رجل الشرطة السابق البالغ من العمر 47 عاما، لصحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون" الأمريكية، إن حالة شوفين تحسنت لدرجة أنه يمكن خروجه من مستشفى في توكسون بولاية أريزونا، لكنهم ما زالوا "قلقين للغاية" من أن السجن الفيدرالي الذي يحتجز فيه لن يتمكن من الحفاظ على سلامته.

ويزعم أن زميله في السجن وعضو العصابة السابق جون تورسكاك هاجم شوفين في 24 نوفمبر الماضي.

وحكم على تورسكاك بالسجن لمدة 30 عاما في نوفمبر 2001 وكان من المقرر إطلاق سراحه في عام 2026، لكن هذا قد يتغير قريبا. ووجهت إليه الجمعة الماضي تهمة محاولة القتل وتم نقله إلى سجن آخر في توكسون بولاية أريزونا.

وقال المشتبه به البالغ من العمر 52 عاما للشرطة إنه لم يكن ينوي قتل شوفين، لكنه أمضى شهرا يفكر في الاعتداء عليه قبل أن يطعنه بسكين في مكتبة السجن. ويزعم الادعاء أن حراس السجن منعوا تورسكاك من ارتكاب جريمة قتل.

وقال تورسكاك، لمحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه اختار رمزيا "الجمعة السوداء"، اليوم التالي لعيد الشكر، لمهاجمة شوفين، الذي أثار فيديو يظهر إلقاء القبض على فلويد بطريقة وحشية أعمال شغب واحتجاجات مشحونة بالعنصرية في عام 2020.

وحكم على شوفين، البالغ من العمر 47 عاما، بالسجن لمدة 5ر22 عاما بتهمة الضغط بركبته على عنق سائق سيارة أسود لنحو 10 دقائق أثناء اعتقاله والذي تم تسجيله بالفيديو.

وقبل أقل من أسبوع من تعرض شوفين للطعن، رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبه باستئناف حكم الإدانة عليه بالقتل من الدرجة الثانية الذي صدر في يوليو 2022. ويقضي شوفين أيضا حكما بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة انتهاك الحقوق المدنية لفلويد.

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