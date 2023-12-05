الاستدامة مسار مستمر نتشاركه معاً

شهد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنوات الأخيرة تحولاً مهماً في مجال الاستدامة، حيث سعت الدول جميعها إلى ترسيخ رؤاها المستقبلية والتزاماتها بتحقيق مكاسب بيئية. ويبدو جلياً أن الوعي المناخي مرتفع، إذ أن الخطوة التالية المطلوبة هي تحويل هذا الوعي إلى تصرف اعتيادي، الأمر الذي لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال الجهود المشتركة

للمعنيين في المجتمع كافةً.



تقود حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه المسيرة من خلال رؤية مستقبلية

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية، ولعل خير مثال على ذلك استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة[1] النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ما يسهم في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته منطقة الخليج العربي في مسار ترجمة حوار المناخ إلى إجراءات حازمة.

كما يؤدي المستهلكون أيضاً

دوراً مهماً في هذا الأمر. فقد أظهر بحث أجرته شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة، إحدى الشركات التابعة لشركة فيليب موريس إنترناشونال، في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في عام 2022، أن 68% من المشاركين على استعداد لدفع المزيد مقابل منتج ما إذا أثبتت الشركة التي تبيعه انها تطبق نهج الاستدامة[2] . وفي الوقت ذاته، توافق الغالبية (76%) على أن جهود الاستدامة لشركة ما ستؤثر بشكل إيجابي على قرارها بشراء منتجاتها.

وتؤكد النتائج المشار اليها أعلاه أن الاستدامة

لم تعد رفاهية أو طموحاً، بل أصبحت ضرورة تنافسية إذا أرادت الشركات أن تستقطب المستهلك المعاصر. علاوة على ذلك، تؤثر المؤسسات الخاصة، كونها المزود الرئيسي للمنتجات والخدمات، بشكل كبير على مدى استدامة المجتمع. لكن ما تصنعه الشركة لا يقل أهمية عن كيفية تصنيعه، فمثلما يتوجب على الشركات دراسة الآثار الإيجابية والسلبية لمنتجاتها على المستهلكين وعلى المجتمع، ينبغي عليهم أيضاً مراعاة تأثير إنتاج هذه المنتجات على بيئتنا.

من الواضح أن هناك العديد من الأمور الدقيقة التي يجب مراعاتها، ولهذا السبب لا يمكن أن تكون الاستدامة هدفاً نهائياً، إنما استراتيجية مترافقة مع سلسلة من الإجراءات دائمة التحرك.

لا أعتقد أنه يمكن لأي شركة ان تضع معياراً ملموساً واحداً لـلاستدامة بشكل واقعي، لأن ما يمكن إنجازه يتغير دائماً بناءً على متطلبات المجتمع والتقدم في الأساليب والتكنولوجيا التي تفرض معايير جديدة. وبالتالي يشكل هذا الأمر تحدياً بالمعنى الإيجابي لأي شركة لأن التطور هو السبيل الوحيد للاستمرار.



دعونا نفكر للحظة في تطور صناعة السيارات. لدى مصنعي السيارات التزام ورغبة في الابتعاد عن محركات الاحتراق والتوجه نحو السيارات الهجينة والكهربائية. وقد حدد العديد منهم بالفعل مواعيد نهائية لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. إلا ان تلك الالتزامات لا تحقق الغاية، إذ ينبغي أن تترافق مع مجموعة من الإجراءات مثل تعزيز تبني المركبات الصديقة للبيئة، وإنشاء البنية التحتية، وربما مع مرور الوقت عبر الأجيال القادمة قد تتحول الأقلية اليوم إلى الأغلبية.

ينطبق الشيء عينه على شركة فيليب موريس إنترناشونال، فنحن نواصل مسار التحول في أعمالنا نحو مستقبل خالٍ من الدخان. وعلى الرغم من أن السجائر تمثل نواة أعمالنا، إلا أننا نعمل على استبدالها بمنتجات خالية من الدخان مثبتة علمياً لصالح المدخنين البالغين الذين سيستمرون في التدخين وأولئك الذين يهتمون بهم ومن أجل الصحة العامة.

الاستدامة وأداء الأعمال مترابطان تماماً ويعزز كل منهما الآخر. أفعالنا - التي ترتكز على البيانات والعلوم والحقائق - تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. تلتزم شركة فيليب موريس إنترناشونال بالمثابرة بالدفع على التغيير ومناصرة القيم الإيجابية. ونعي تماماً أن على صناعتنا توفير بدائل فعالة خالية من الدخان للبالغين الذين لا يقلعون عن التدخين.

هل هذا يعني اننا شركة مستدامة؟ بالطبع أكثر من الأمس، ولكن ليس بالكامل. وهذا هو بيت القصيد، هناك دائماً المزيد لنفعله كشركة وصناعة ومجتمع. أهم ما في الأمر أن التقدم لا يتوقف أبداً بل يتطلب اتخاذ خطوات من الجميع، ويسعدنا رؤية المجتمع

في منطقة الخليج بشكل عام يتقدم على نفس المسار نحو الاستدامة، وعلينا جميعا أن نواصل السير معاً.



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[2] pmi-integrated-report-2022