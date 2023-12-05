الإمارات واليابان تعززان التعاون في النقل الجوي

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقاً مع سلطة الطيران اليابانية لتعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية، وذلك في ختام جولة مباحثات استمرت يومين في العاصمة اليابانية طوكيو.

ترأس وفد الدولة في هذه الجولة، عمر بن غالب، نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني. وتم التوصل إلى اتفاق لتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي وزيادة الحركة الجوية بين البلدين، اشتمل على رفع الشروط الأولية لتشغيل ناقلاتنا الوطنية إلى مطاري هانيدا وناريتا في طوكيو، وهي خطوة كبيرة نحو تسهيل حركة السفر بين البلدين. كما منحت سلطة الطيران اليابانية حقوق تشغيلية لرحلات الشحن إلى مطار ناريتا، الذي يعتبر من أهم المطارات العالمية للشحن الجوي.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن الاتفاقية التي تم توقيعها في ختام جولة المباحثات تخدم جهود التعاون الثنائي وتعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين الصديقين». وأضاف إن هذه الاتفاقية ستسهم في توسيع نطاق تشغيل ناقلاتنا الوطنية وستخلق فرصاً جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين دولة الإمارات واليابان، مما سيعود بالنفع على النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يأتي كجزء من جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز شبكة النقل الجوي العالمية وتوسيع العلاقات مع الشركاء الدوليين، حيث وقعت الدولة أكثر من 187 اتفاقية تعاون في مجالات النقل الجوي مع مختلف دول العالم، وهو ما يوفر بنية تشريعية وتنظيمية داعمة لنمو أعمال ناقلاتنا الوطنية ويخلق جسور تواصل متينة مع الأسواق الدولية.

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