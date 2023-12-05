تعليق الرحلات مجدداً في مطار ميونخ بسبب الجليد

اضطر مطار ميونخ جنوبي ألمانيا، إلى تعليق عملياته الجوية مرة أخرى صباح اليوم الثلاثاء، بسبب الأمطار المتجمدة.

وأكد متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الجليد غطى جميع مدارج المطار بسبب الأمطار المتجمدة، وعليه تقرر تعليق عمليات الإقلاع والهبوط اعتبارا من الساعة 0600 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 1200 ظهرا، على الأقل.

وكشف جدول الوصول والمغادرة عبر شبكة الإنترنت إلغاء أو تأجيل جميع الرحلات المقررة .

وكتب المطار على موقعه الإلكتروني إنه :"سيتم إزالة الجليد من مناطق العمليات في النصف الأول من اليوم.

وستسمح الخطة باستئناف الحركة الجوية اعتبارا من منتصف النهار".

وأضاف :" ومع ذلك ، يمكن افتراض

وجوب إلغاء معظم الرحلات الجوية أيضا خلال بقية اليوم لأسباب تتعلق بالسلامة."

ويأتي ذلك بعد 48 ساعة فقط من استئناف المطار عملياته بعد إغلاق دام يومين بسبب تساقط الثلوج بغزارة.

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