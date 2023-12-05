غرف الإمارات و نظيرتها الفنلندية توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك

أعلن اتحاد غرف الإمارات اليوم عن توقيعه مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الفنلندية، لتأسيس مجلس أعمال إماراتي فنلندي مشترك، ليضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار، بالتركيز على القطاعات المستهدَفة في أجندة التعاون الاقتصادي.

ووفق مذكرة التفاهم، سيعمل مجلس الأعمال المشترك، على فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل بين قطاعي الأعمال الاماراتي والفنلندي، وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة. وقّع المذكرة من جانب اتحاد غرف الإمارات سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام، ومن الجانب الفلندي بايفي بوجن هيموا المدير العام والأمين العام لغرفة التجارة الدولية بفنلندا، بحضور كل من سعادة آمنه فكري سفيرة الدولة لدى فنلندا، وسعادة تولا يوهانا اريولا سفيرة فنلندا بالدولة وسعادة غادة عائد النابلسي نائب مدير الادارة الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وذلك بهدف التعاون في مجال ترويج الصادرات والاستثمار بين البلدين، وتبادل المعلومات عن الفرص والبيئة الاستثمارية، بالتركيز على قطاعات التقنية والرقمنة والطاقة والاقتصاد الدائري والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والمياه.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف حميد بن سالم، أن المجلس سيمثل منصة نوعية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الفنلندي، لافتاً إلى ما يتمتع به اقتصاد فنلندا من مزايا وما تتمتع به دولة الإمارات من مناخ استثماري محفز يرتكز على الاستدامة البيئية والمستويات العالية من الابتكار والتنويع الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، يشكلان عوامل مهمة في جذب الاستثمار وإقامة شراكات تجارية ناجحة .

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