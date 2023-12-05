غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستقطب 101 شركة ناشئة في 9 أشهر

استقطبت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 101 شركة رقمية ناشئة مبتكرة إلى الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالتعاون مع شركاء من مختلف الجهات الحكومية، وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز اقتصاد دبي الرقمي، ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حرص الغرفة على مواصلة العمل على استقطاب الشركات الرقمية الرائدة وأصحاب المواهب التكنولوجية الأفضل عالمياً إلى دبي، ضمن جهود تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بترسيخ ريادة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتفعيل دور القطاع الخاص محركا أساسيا للنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير البيئة الحاضنة للمواهب والعقول والشركات الناشئة للنمو والتطور المستدام.

وقال: إن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة لاستقطاب الشركات الرقمية الناشئة، وتشجيع رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم في دبي، من خلال منظومة عملها التي تقوم على توفير بيئة محفزة لبناء اقتصاد رقمي مزدهر في دبي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، من خلال دعم الشركات الناشئة وسريعة النمو والصغيرة والمتوسطة، وتوفير سبل التواصل بينهم وبين المستثمرين الإماراتيين والدوليين.



ونظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 24 جولةً ترويجية دولية شملت مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، ونسّقت الغرفة خلال هذه الجولات اجتماعات أعمال مع 554 شركةً شملت شركات متعددة الجنسيات، وشركات صغيرة ومتوسطة، وشركات ناشئة وأخرى سريعة النمو، وشكّلت الاجتماعات فرصة قيّمة لعرض إمكانات وفرص النمو الهائلة في دبي، وتسليط الضوء على مميزات ممارسة الأعمال في الإمارة.



وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم الأولويات الاستراتيجية للغرفة، ومنها افتتاح «أكاديمية تدريب الإماراتيين» تحت مظلة مبادرة «طبِّق في دبي»، والتي تهدف إلى تدريب أكثر من 1000 مواطن على تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة ونماذج الأعمال، في إطار دعم الجهود لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات ثلاث مرات بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد في إنشاء تطبيقات إبداعية لتكون متاحة في متاجر التطبيقات الرقمية خلال العامين المقبلين.

كما نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي سلسلة ورش عمل مخصصة لقطاعات معينة في الاقتصاد الرقمي، وورشة عمل خاصة بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الرقمي، واستكشاف الحلول لإرساء منظومة توفر فرصاً جديدة وتسهم في استدامة الاقتصاد الرقمي.



ونشرت الغرفة تقريرين موسعين عن منظومة الشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي، ومنظومة رأس المال المخاطر في دبي، واستضافت وفداً من 21 شركة ناشئة فلسطينية في اجتماعات ثنائية لتوفيق مصالح الأعمال بين الشركات في السوقين، بمحصلة إجمالية بلغت 237 اجتماعاً.

وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم المراكز الرقمية الرائدة المدعومة بالتكنولوجيا والأكثر تنوعاً وتحرص على تعزيز نجاح منظومة دبي الرقمية، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية.(D33)

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