الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق المراحل الجديدة من مشروع مؤشرات قياس الإنتاجية

تمكنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتعاون مع المجلس التنفيذي ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء ودبي الرقمية من إعداد وتطوير مؤشرات لقياس إنتاجية العمل في ست دوائر حكومية خلال المرحلة الأولى للقياس، والتوسع لاحقاً ليشمل عشر دوائر حكومية أخرى في المرحلتين الثانية والثالثة بهدف تطبيق هذا النظام على جميع الدوائر والهيئات الحكومية وفق خطة مدروسة ومعتمدة، لتحقيق مؤشر كفاءة شامل لموظفي القطاع الحكومي، يمكن مقارنته على المستوى الدولي بعد تنفيذه في جميع الدوائر بحلول عامي 2024 و2025.

وتهدف الدائرة من من هذه الجهود إلى زيادة الكفاءة والفعالية للموارد البشرية الحكومية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستواها بما يتماشى مع تطلعات ورفاهية المجتمع.

وأكد عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أهمية تطوير نظام متكامل ومستدام يقوم على تعزيز القدرات المعرفية في مجال قياس الإنتاجية بالدوائر الحكومية حيث تشمل هذه الجهود تنفيذ مشاريع تقنية لأتمتة النظام، مما يسهل على الدوائر المعنية عملية جمع البيانات وتحليلها بكفاءة ودقة، وكذلك ضمان التوافق والاتساق مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في التنفيذ.

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