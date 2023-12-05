انخفاض سهم باركليز 4.5% بفعل تخفيض قطر القابضة حصتها

انخفض سهم باركليز 4.5% خلال التداولات المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما تحركت شركة قطر القابضة، أحد أكبر المساهمين في البنك، لبيع أسهم لها بحوالي 510 ملايين جنيه استرليني (644 مليون دولار)، مما قلص استثماراتها في البنك خلال فترة أزمة.

وقال أحد البنوك العاملة على الصفقة الليلة الماضية إن من المقرر أن يبلغ سعر البيع 141 بنساً للسهم، بما يقل بنحو 1.4 بالمئة عن سعر سهم باركليز عند الإغلاق الاثنين.

ويأتي بيع الأسهم في الوقت الذي يشرع فيه باركليز لخفض التكاليف وزيادة سعر سهمه، الذي انخفض إلى النصف منذ أن استثمرت قطر لأول مرة في عام 2008.

وانخفض سهم باركليز في أحدث التعاملات 3.4 بالمئة إلى 138 بنساً ويتجه لتكبد أكبر خسارة يومية منذ 24 أكتوبر.

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