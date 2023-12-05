موديز تخفض توقعات تصنيف الصين الائتماني إلى سلبي بسبب مخاوف بشأن الديون

خفضت وكالة موديز توقعات تصنيف الصين الائتماني من «مستقر» إلى «سلبي» على خلفية ارتفاع الديون في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وأشارت الوكالة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.

وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 بالمئة في عامي 2024 و2025.

وقالت موديز في مذكرة «يعكس تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة تطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية».

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