حكومة الإمارات تطلق التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت حكومة الإمارات التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء بالتعاون مع شركة Apolitical، وذلك بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وضمن فعاليات "COP28".
وتم إطلاق التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء بالتعاون بين حكومة الإمارات وشركة Apolitical، حيث تعهدت 7 جهات ومنظمات حكومية من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا وكندا بمزيد من الجهود لتطوير قدرات موظفيها على المهارات الخضراء.
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