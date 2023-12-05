Tuesday, 05 December 2023 03:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكومة الإمارات تطلق التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء

12/5/2023 5:29:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت حكومة الإمارات التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء بالتعاون مع شركة Apolitical، وذلك بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وضمن فعاليات "COP28".

وتم إطلاق التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء بالتعاون بين حكومة الإمارات وشركة Apolitical، حيث تعهدت 7 جهات ومنظمات حكومية من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا وكندا بمزيد من الجهود لتطوير قدرات موظفيها على المهارات الخضراء.

MENAFN05122023000110011019ID1107537585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث