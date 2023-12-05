حكومة الإمارات تطلق التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء

أطلقت حكومة الإمارات التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء بالتعاون مع شركة Apolitical، وذلك بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وضمن فعاليات "COP28".

وتم إطلاق التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء بالتعاون بين حكومة الإمارات وشركة Apolitical، حيث تعهدت 7 جهات ومنظمات حكومية من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا وكندا بمزيد من الجهود لتطوير قدرات موظفيها على المهارات الخضراء.