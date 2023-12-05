الامارات وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة

أبرمت الامارات وفيتنام مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقعها كل من معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي داو نجوك دونج، وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامي.

وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون في مجالات القوى العاملة لتسهيل مشاركة العمالة الفيتنامية المدربة في سوق العمل الإماراتي، وتبادل الدراسات والمعلومات الداعمة لمجالات العمل، وضمان الامتثال لأحكام وسيادة القوانين وتشريعات العمل.

وأكد الجانبان خلال لقاء على هامش التوقيع أهمية مذكرة التفاهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض تشريعات وأنظمة العمل في دولة الامارات ودورها في ضمان الحقوق وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في سوق العمل في الدولة.

حضر توقيع المذكرة واللقاء سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة شيماء العوضي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، ومن الجانب الفيتنامي، فام آن توان، مدير إدارة التعاون الدولي، وتونغ هاي نام، المدير العام لإدارة العمل في الخارج.

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