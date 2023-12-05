Tuesday, 05 December 2023 03:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملك البحرين يغادر البلاد.. وحمدان بن محمد وسيف بن زايد في مقدمة مودِّعيه

12/5/2023 5:29:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

غادر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة البلاد صباح اليوم (الثلاثاء) في ختام زيارته إلى الدولة والتي ترأّس خلالها وفد مملكة البحرين إلى قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)والتي انطلقت أعمالها يوم الخميس الماضي في مدينة إكسبو دبي.

كان في مقدمة مودِّعي جلالته في مطار الرئاسة بأبوظبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في وداع جلالته سعادة الشيخ خالد بن عبد الله بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05122023000110011019ID1107537583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث