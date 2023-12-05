«صحة دبي» تنتهي من المرحلة الأولى من المسح الصحي الميداني للأسر

انتهت هيئة الصحة بدبي من المرحلة الأولى للمسح الصحي للأسر في دبي 2023 والتي شملت عمليات ميدانية واسعة تم خلالها رصد وتجميع البيانات والمعلومات الصحية من الفئات المستهدفة .

وأعلنت الهيئة عن بدء المرحلة الثانية والأخيرة للمسح الصحي والتي ستشهد تحليل البيانات واستخراج النتائج وتحديد التوقعات المستقبلية ومسارات العمل لما يجب أن يكون عليه القطاع الصحي في دبي من تقدم وتطور واستدامة.

وقد بدأت هيئة الصحة بدبي في العاشر من سبتمبر الماضي عمليات المسح الصحي الميداني وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء مستهدفة مجموعة مختارة ومتنوعة تمثل كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين من أطفال ويافعين ونساء ورجال وكبار السن إلى جانب التجمعات السكانية والعمالية.

وقال خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة إن المرحلة الأولى من المسح انتهت في موعدها المحدد ووفق البرمجة الزمنية المعتمدة لها مؤكداً أن ذلك يعود إلى التفاعل الإيجابي لجمهور المستهدفين وتعاونهم المثمر إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل الميداني التي انتشرت في ربوع دبي وتفانت في أداء عملها.

وأضاف خلال الحفل الذي نظمته الهيئة لتكريم فرق العمل الميداني من الكوادر الطبية: "لقد كان الجميع على قدر المسؤولية وعلى إدراك تام بأهمية وقيمة العمل الذي يقومون به معرباً في الوقت نفسه عن تقدير الهيئة البالغ لجهودهم".

وذكر أن المرحلة الأولى للمسح التي تضمنت تجميع البيانات والمعلومات ارتكزت على أربعة محاور رئيسية وهي الأمراض والمشكلات الصحية المزمنة وأنماط الحياة الصحية والإنفاق على الصحة وجودة الخدمات الصحية .

وعن أهداف المسح الصحي أوضح الجلاف أن هيئة الصحة تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة وهي تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة لسكان دبي ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية والوصول إلى نموذج صحي عالمي يحتذى به من خلال التعرف على احتياجات الأسر والأفراد المستهدفين من المسح الصحي والتي من شأنها المساهمة في رسم الخطط المستقبلية للقطاع الصحي في دبي.

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