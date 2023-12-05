Tuesday, 05 December 2023 03:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«صحة دبي» تنتهي من المرحلة الأولى من المسح الصحي الميداني للأسر

12/5/2023 5:29:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتهت هيئة الصحة بدبي من المرحلة الأولى للمسح الصحي للأسر في دبي 2023 والتي شملت عمليات ميدانية واسعة تم خلالها رصد وتجميع البيانات والمعلومات الصحية من الفئات المستهدفة .

وأعلنت الهيئة عن بدء المرحلة الثانية والأخيرة للمسح الصحي والتي ستشهد تحليل البيانات واستخراج النتائج وتحديد التوقعات المستقبلية ومسارات العمل لما يجب أن يكون عليه القطاع الصحي في دبي من تقدم وتطور واستدامة.

وقد بدأت هيئة الصحة بدبي في العاشر من سبتمبر الماضي عمليات المسح الصحي الميداني وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء مستهدفة مجموعة مختارة ومتنوعة تمثل كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين من أطفال ويافعين ونساء ورجال وكبار السن إلى جانب التجمعات السكانية والعمالية.

وقال خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة إن المرحلة الأولى من المسح انتهت في موعدها المحدد ووفق البرمجة الزمنية المعتمدة لها مؤكداً أن ذلك يعود إلى التفاعل الإيجابي لجمهور المستهدفين وتعاونهم المثمر إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل الميداني التي انتشرت في ربوع دبي وتفانت في أداء عملها.

وأضاف خلال الحفل الذي نظمته الهيئة لتكريم فرق العمل الميداني من الكوادر الطبية: "لقد كان الجميع على قدر المسؤولية وعلى إدراك تام بأهمية وقيمة العمل الذي يقومون به معرباً في الوقت نفسه عن تقدير الهيئة البالغ لجهودهم".

وذكر أن المرحلة الأولى للمسح التي تضمنت تجميع البيانات والمعلومات ارتكزت على أربعة محاور رئيسية وهي الأمراض والمشكلات الصحية المزمنة وأنماط الحياة الصحية والإنفاق على الصحة وجودة الخدمات الصحية .

وعن أهداف المسح الصحي أوضح الجلاف أن هيئة الصحة تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة وهي تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة لسكان دبي ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية والوصول إلى نموذج صحي عالمي يحتذى به من خلال التعرف على احتياجات الأسر والأفراد المستهدفين من المسح الصحي والتي من شأنها المساهمة في رسم الخطط المستقبلية للقطاع الصحي في دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05122023000110011019ID1107537582

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث