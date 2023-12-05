حالة وفاة في دوري كرة السلة الأمريكي

شهدت مباراة سكرامنتو كينجز ونيو أورليانز بيليكانز، في الدور ربع النهائي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وفاة أحد المشجعين.

وأصدر نادي سكرامنتو، بياناً رسمياً، قال فيه: "خلال الربع الأول من المباراة، تعرض أحد المتفرجين لحالة طبية طارئة".

وتابع: "خدمات الطوارئ استجابت على الفور وحاولت إنقاذه، لكن للأسف، باءت هذه الجهود بالفشل وتوفي المشجع، خالص التعازي لأسرته وأحبائه".

وحجز نيو أورليانز بيليكانز مكانه في نصف نهائي المسابقة الحديثة كأس "إن-سيزون"، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما عوّض بداية بطيئة ليهزم منافسه ساكرامنتو كينغز 127-117.

واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي، وتأهل المتصدرون الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.

واحتسبت كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري "أن بي ايه" وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية 9 ديسمبر في لاس فيغاس.

ويحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.

وتصدّرت أندية إنديانا بايسرز وميلووكي باكس وبوسطن سلتيكس مجموعاتها في المنطقة الشرقية، فيما كان نيويورك نيكس صاحب أفضل مركز ثانٍ، فيما تزعَّم لوس أنجليس ليكرز ونيو أورليانز بيليكانز وساكرامنتو كينغز مجموعات المنطقة الغربية التي كان فينيكس صنز صاحب أفضل مركز ثانٍ فيها.

ورغم الليلة الهادئة لنجم بيليكانز زيون ويليامسون صاحب عشر نقاط، إلا أنّ براندون إنغرام قدّم مباراة كبيرة مع 30 نقطة وأضاف هربرت جونز 23 نقطة.

في المقابل، تصدّر دي أرون فوكس قائمة مسجلي كينغز بـ 30 نقطة وأحرز الليتواني دومانتاس سابونيس تريبل دابل مع 26 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة لساكرامنتو.

وسيلعب بيليكانز مع الفائز بين لوس أنجليس ليكرز وفينيكس صنز.

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