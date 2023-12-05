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المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يطلق الخريطة العامة للإمارات

12/5/2023 5:29:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المركز الإتحادي للمعلومات الجغرافية عن إطلاق الخريطة العامة لدولة الإمارات باللغتين العربية والانجليزية باعتباره المرجع الرسمي على مستوى الدولة بشأن المعلومات الجغرافية وإصدار الخرائط الرسمية وذلك ضمن سلسلة من الخرائط الرسمية التي يعمل المركز على إصدارها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة.

ويهدف المركز من خلال هذه المبادرة إلى توحيد مصدر المعلومات الجغرافية الأساسية للدولة وتمكين مختلف الجهات الحكومية و الخاصة من استخدام الخرائط الرسمية الموثوقة .ويؤكد المركز أهمية قيام مختلف الجهات المعنية وأفراد المجتمع باستخدام الخريطة العامة للدولة في كل المحافل و المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية والمنصات الرقمية والأبحاث والمشاريع ذات الصلة.

وتوضّح الخريطة العامة للدولة الحدود الرسمية المعتمدة وشبكات الطرق الرئيسية و المسطحات الزراعية والعديد من البيانات الأساسية الأخرى بالإضافة إلى الأسماء الجغرافية والتي تعتبر جزءاً مهماً من تراث الدولة التاريخي والجغرافي و رافداً للهوية الوطنية.

ويمكن لمختلف الجهات الحكومية في الدولة الحصول على نسخة ورقية للخريطة العامة من خلال زيارة المقر الرئيسي للمركز الإتحادي للمعلومات الجغرافية في إمارة أبوظبي أو التواصل المباشر عبر القنوات الرسمية للمركز أو الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للمركز.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية للمركز والتي تهدف إلى رفع مؤشر جاهزية الدولة في قطاع المعلومات الجغرافية المكانية على مستوى العالم.

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