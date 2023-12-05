العشرات من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.





وقالت مصادر في الأوقاف الإسلامية في المسجد: إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.





وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وتمنع معظم المواطنين من الوصول إليه منذ شهرين.