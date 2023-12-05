العشرات من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.
وقالت مصادر في الأوقاف الإسلامية في المسجد: إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.
وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وتمنع معظم المواطنين من الوصول إليه منذ شهرين.
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