أمير قطر: دول الخليج يمكن أن تسهم في التخفيف من آثار التحديات التي تواجه المنطقة والعالم

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN-تستعد العاصمة القطرية الدوحة لانطلاق أعمال القمة الـ44 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويترأس أعمالها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال الشيخ تميم إن“القمة الخليجية تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة”. وأضاف في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة“إكس”:“يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب أدواراً تسهم في التخفيف من آثار التحديات التي تواجه منطقتنا والعالم”.

وتنعقد القمة الخليجية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد هدنة إنسانية استمرت 7 أيام، ساهمت قطر في التوصل إليها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

ويحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الدورة. وسبق انعقاد القمة، عقد اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث المجلس الملفات المطروحة على قمة القادة ولاسيما الوضع في الأراضي الفلسطينية والموقف الخليجي الموحد تجاه وقف الحرب فوراً، فضلاً عن ملفات التعاون الخليجي المشتركة.

وصرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أن“قطر بذلت جهوداً كبيرة في الوساطة لوقف هذه الحرب الانتقامية، ونجحت هذه الجهود في التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في القطاع وتبادل الأسرى بين الجانبين، وسمحت الهدنة بدخول عدد أكبر من قوافل المساعدات الإغاثية“. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن الدوحة ستواصل جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ويتوقع الخليجيون أن تعطي هذه الدورة دفعة قوية وانطلاقة متجددة لمسيرة عمل مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من حرص دولة قطر ونهجها الثابت في دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي، كونه منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها، في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

ومنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، عقدت 43 قمة، حيث درجت العادة على عقد قمتين سنويتين للمجلس إحداهما استشارية منتصف السنة، والأخرى تتخذ فيها القرارات وتعقد في نهاية السنة.