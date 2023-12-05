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وزير التراث الإسرائيلي يطالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين

12/5/2023 5:17:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-بعد أيام من دعوته لإبادة جماعية في غزة باستخدام السلاح النووي، طالب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكان إلياهو تحدث لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن عملية إطلاق نار في القدس، عندما طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين "ميدانياً"، وقطع الطريق على أي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى.

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