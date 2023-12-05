وزير التراث الإسرائيلي يطالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-بعد أيام من دعوته لإبادة جماعية في غزة باستخدام السلاح النووي، طالب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكان إلياهو تحدث لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن عملية إطلاق نار في القدس، عندما طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين "ميدانياً"، وقطع الطريق على أي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى.
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