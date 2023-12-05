الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، سجل انخفاضاً حاداً مقداره 25.11% خلال شهر تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى توقف المنشآت عن العمل داخل القطاع.
وأضاف جهاز الإحصاء في تقرير له، اليوم الثلاثاء، انعكس ذلك على انخفاض إنتاج معظم المنشآت العاملة في الضفة الغربية بسبب توقف التصدير، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 82.13 خلال شهر تشرين الأول مقارنة بـ109.67 خلال شهر أيلول (سنة الأساس 2019 = 100).
وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً حاداً مقداره 35.97%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.
كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداً مقداره 27.72%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً حاداً مقداره 24.07% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنسوجات.
من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في نشاط صناعة منتجات التبغ.
وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 11.50%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.
ولفت البيان إلى أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فقد تم تقدير قيم الإنتاج للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع غزة لشهر تشرين الأول اعتمادا على التوصيات الدولية في هذا المجال.
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