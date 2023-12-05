الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، سجل انخفاضاً حاداً مقداره 25.11% خلال شهر تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى توقف المنشآت عن العمل داخل القطاع.

وأضاف جهاز الإحصاء في تقرير له، اليوم الثلاثاء، انعكس ذلك على انخفاض إنتاج معظم المنشآت العاملة في الضفة الغربية بسبب توقف التصدير، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 82.13 خلال شهر تشرين الأول مقارنة بـ109.67 خلال شهر أيلول (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً حاداً مقداره 35.97%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداً مقداره 27.72%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً حاداً مقداره 24.07% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر السابق أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنسوجات.



من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في نشاط صناعة منتجات التبغ.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 11.50%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ولفت البيان إلى أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فقد تم تقدير قيم الإنتاج للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع غزة لشهر تشرين الأول اعتمادا على التوصيات الدولية في هذا المجال.