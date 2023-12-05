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الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

12/5/2023 5:16:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نادي الاسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (40) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث سيدات، وصحفي، وتوزعت عمليات الاعتقال في محافظات: نابلس، الخليل، رام الله، جنين، بيت لحم، والقدس، جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقاً

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (3580)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن

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