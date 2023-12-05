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للمرة الثانية خلال اليوم .. القسام تقصف بئر السبع المحتلة مجدداً

12/5/2023 5:16:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية للمرة الثانية خلال اليوم الثلاثاء رداً على المجازر بحق المدنيين


وكانت الكتائب أعلنت في وقت سابق من اليوم عن قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية.


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