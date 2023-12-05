للمرة الثانية خلال اليوم .. القسام تقصف بئر السبع المحتلة مجدداً

للمرة الثانية خلال اليوم .. القسام تقصف بئر السبع المحتلة مجدداً
التاريخ
12/5/2023 5:16:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية للمرة الثانية خلال اليوم الثلاثاء رداً على المجازر بحق المدنيين
وكانت الكتائب أعلنت في وقت سابق من اليوم عن قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية.
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