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الكرملين: بوتين سيجري مباحثات مع رئيسي في موسكو يوم 7 ديسمبر

12/5/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي في موسكو يوم الخميس 7 ديسمبر مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
وردا على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء المباحثات يوم الخميس، أضاف بيسكوف: "نعم، أستطيع أن أؤكد ذلك. في الواقع، ستعقد المباحثات الروسية -الإيرانية في 7 ديسمبر في موسكو".

ولم يعلق بيسكوف على هل سيتم خلال المباحثات التطرق للمسائل المتعلقة بالنفط، وقال: "لا أستطيع أن أخبركم بعد، الآن يتم وضع اللمسات النهائية على جدول أعمال اللقاء".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن رئيسي سيزور موسكو في 7 ديسمبر بدعوة من نظيره الروسي.

روسيا اليوم

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