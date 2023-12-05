الكرملين: بوتين سيجري مباحثات مع رئيسي في موسكو يوم 7 ديسمبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي في موسكو يوم الخميس 7 ديسمبر مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسيوردا على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء المباحثات يوم الخميس، أضاف بيسكوف: "نعم، أستطيع أن أؤكد ذلك. في الواقع، ستعقد المباحثات الروسية -الإيرانية في 7 ديسمبر في موسكو".

ولم يعلق بيسكوف على هل سيتم خلال المباحثات التطرق للمسائل المتعلقة بالنفط، وقال: "لا أستطيع أن أخبركم بعد، الآن يتم وضع اللمسات النهائية على جدول أعمال اللقاء".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن رئيسي سيزور موسكو في 7 ديسمبر بدعوة من نظيره الروسي.

روسيا اليوم