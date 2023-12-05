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نائب روسي: بحر آزوف سيصبح بحرا داخليا حصريا لروسيا

12/5/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، أنه سيتم منح بحر آزوف وضع البحر الداخلي حصريا لروسيا ولا يخضع للتشريعات الدولية.

وقال شيريميت في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما يهدف إلى تأمين وضع بحر آزوف كبحر داخلي حصري لروسيا و لم يعد خاضعا لإجراءات ومبادئ التشريع الدولي، وذلك منذ انتصار العدالة التاريخية وفقدان أوكرانيا لمكانتها كدولة ساحلية هنا".
وأضاف أن اللجنة المناسبة لمجلس الدوما قد وافقت على مشروع قانون بهذا الشأن. وأوضح: "تم اتخاذ قرار إيجابي واضح. نحاول الموافقة على مشروع القرار هذا بحلول نهاية العام الجاري، لكي يصبح قانونا".

روسيا اليوم

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