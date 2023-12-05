مجلس النقباء يقر سلسلة من الفعاليات لدعم قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قرر مجلس النقباء تنفيذ وقفة تضامنية عند الساعة الرابعة من مساء الأحد المقبل، أمام مجمع النقابات دعما لأهل قطاع غزة وصمودهم في العدوان الإسرائيلي الهمجي عليهم.



وقرر المجلس خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، عمل يوم مفتوح لجمع التبرعات والوقوف مع الاشقاء النقابيين في القطاع والمساهمة في التخفيف عنهم، حيث تطوع عدد كبير من الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والممرضين الاردنيين للمساهمة في علاج الجرحى في قطاع غزة.



وأعلن المجلس عن تخصيص يوم 12 الشهر الحالي للتبرع بالدم للأشقاء في قطاع غزة بمجمع النقابات.



ويعكف المجلس على الترتيب لعقد مؤتمر طبي دولي لدعم القطاع الصحي في غزة تشارك فيه النقابات الأردنية والاتحادات المهنية العربية وجمعيات وأطباء عرب وأجانب من مختلف دول العالم.