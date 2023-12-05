Tuesday, 05 December 2023 03:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس النقباء يقر سلسلة من الفعاليات لدعم قطاع غزة

12/5/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس النقباء تنفيذ وقفة تضامنية عند الساعة الرابعة من مساء الأحد المقبل، أمام مجمع النقابات دعما لأهل قطاع غزة وصمودهم في العدوان الإسرائيلي الهمجي عليهم.


وقرر المجلس خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، عمل يوم مفتوح لجمع التبرعات والوقوف مع الاشقاء النقابيين في القطاع والمساهمة في التخفيف عنهم، حيث تطوع عدد كبير من الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والممرضين الاردنيين للمساهمة في علاج الجرحى في قطاع غزة.


وأعلن المجلس عن تخصيص يوم 12 الشهر الحالي للتبرع بالدم للأشقاء في قطاع غزة بمجمع النقابات.


ويعكف المجلس على الترتيب لعقد مؤتمر طبي دولي لدعم القطاع الصحي في غزة تشارك فيه النقابات الأردنية والاتحادات المهنية العربية وجمعيات وأطباء عرب وأجانب من مختلف دول العالم.

MENAFN05122023000208011052ID1107537482

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث