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حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين في مثلث الطيحات

12/5/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات بما سماها الأسلحة المناسبة، مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة.


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح أمس الاثنين إصابة 3 جنود بقذائف هاون أُطلقت من لبنان فجرا، واستهدفت موقعا عسكريا بمستوطنة شتولا الحدودية.

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