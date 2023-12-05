حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين في مثلث الطيحات

حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين في مثلث الطيحات
التاريخ
12/5/2023 5:16:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات بما سماها الأسلحة المناسبة، مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح أمس الاثنين إصابة 3 جنود بقذائف هاون أُطلقت من لبنان فجرا، واستهدفت موقعا عسكريا بمستوطنة شتولا الحدودية.
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