قنص جنديين صهيونيين شرق خانيونس ببندقية الغول القسامية
التاريخ
12/5/2023 5:16:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام ان مجاهدوها تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسامية شرق خانيونس واصابتهما بشكل مباشر
واشارت ايضا انها اطلقت رشقات صاروخية على تحشدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي شرق مستوطنة "ماجين"
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