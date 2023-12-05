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السجن لفنان تشكيلي تسبب بمقتل الممثل أشرف عبد الغفور

12/5/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، بحبس فنان تشكيلي متهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وجهت النيابة المصرية للمتهم "مهند. أ" 33 سنة فنان تشكيلي تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.


وأشارت التحريات إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة المصرية للتحقيق.


واصطدمت سيارة الفنان التشكيلي بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف ما أدى ارتطامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات.

لبنان 24

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