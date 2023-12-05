تنمية العقبة تضبط 144 متسولا خلال العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة العقبة 144 متسولا من خلال 137 حملة لمكافحة التسول وامتهانه نفذتها المديرية خلال العام الحالي.



وقال مدير تنمية محافظة العقبة محمد الطورة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن من بين المتسولين 37 من الذكور و57 من الاناث فيما تم ضبط 47 حدثا يمتهنون التسول في مختلف مناطق العقبة بشكل دائم او متقطع.



وأضاف، أن لجنة مكافحة التسول مكونة من مندوب محافظة العقبة رئيس اللجنة وعضوية كل من مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة ومندوب الامن العام وسلطة العقبة الخاصة تعمل بشكل مستمر على محاصرة هذه الظاهرة ومتابعة المتسولين بشكل حثيث وتطبيق المقتضى القانوني بحقهم.



ولفت الى ان القوانين الموضوعة لمكافحة ظاهرة التسول والعقوبات المنصوص عليها في حالات التلبس باتت غير رادعة بدليل ضبط الكثير من المتسولين عدة مرات وفي أماكن مختلفة، داعيا الى تغليظ العقوبات بحق المتسولين للحد من انتشار هذه الظاهرة.



وأشار الطورة الى ان التعاطف الذي يبديه الناس اثناء تعاملهم مع المتسولين يشجع الاستمرار وبقاء هذه الظاهرة بعد ان ثبت وفقا للدراسات الاجتماعية انه ليس هناك حاجات حقيقية لدى المتسولين ولكنهم يتخذون التسول مهنة وللكسب السريع.