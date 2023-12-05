أمير قطر: عار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار القمة الخليجية الـ44 استمرار المأساة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، قائلاً أنه "عار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة".
وأضاف أن مبدأ الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.
كما ندد باستهداف المدنيين من مختلف الجنسيات والديانات والقوميات، مجددًا دعوته لتحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل.
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