أمير قطر: عار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أدان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار القمة الخليجية الـ44 استمرار المأساة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، قائلاً أنه "عار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة".

وأضاف أن مبدأ الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.

كما ندد باستهداف المدنيين من مختلف الجنسيات والديانات والقوميات، مجددًا دعوته لتحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل.

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