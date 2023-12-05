فيروس نادر يشل شابا في البيرو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير نشره موقع "ديلي ميل" بأن فيروسا لم يسبق له مثيل أصاب شابا يبلغ من العمر 20 عاما بالمرض في البيرو.



وذهب المريض (عامل بناء)، الذي لم يتم تحديد هويته، إلى المستشفى نتيجة معاناته من أعراض تشمل الحمى والقشعريرة وآلام في العضلات والمفاصل. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تعافى من مرضه الذي وُصف بأنه مثل الملاريا وحمى الضنك.



لكن العلماء، الذين اكتشفوا العامل الممرض بعد أخذ عينة من دمه، حذروا من أن الفيروس ينتشر على الأرجح في غابة وسط بيرو، وفقا للتقرير.

وكشفوا أنه فيروس وريدي (phlebovirus) يمكن أن ينتشر عن طريق ذبابة الرمل أو البعوض.



وتؤدي العدوى إلى ارتفاع في درجة الحرارة والصداع الشديد وآلام في العضلات والتهاب السحايا.



وتعد حمى Rift Valley المرض الأكثر شهرة الذي يمكن أن يسببه الفيروس الوريدي. ويمكن أن يعاني المرضى من حمى نزفية تهدد حياتهم، والتي تسبب نزيفا من الفم والعينين والأذنين، وكذلك الأعضاء الداخلية.

وحتى الآن، تم اكتشاف ثلاثة فيروسات وريدية فقط تسبب الحمى في البيرو.



وظهر المريض في مستشفى De La Merced Chanchamayo وسط بيرو. وشملت أعراضه الصداع والتعب والحساسية للضوء وفقدان الشهية. وأخذ المسعفون عينة دم وأرسلوها للفحص المعملي.



وحلل العلماء في وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية في Lima العينة، واكتشفوا فيروس "كانديرو الوريدي".



ومع ذلك، أظهرت أجزاء من الفيروس اختلافات عن "كانديرو"، "لا يمكن تفسيرها بطفرة الفيروس"، ما يشير إلى إصابة الرجل بفيروس جديد.



وقال الفريق، بقيادة فني الأبحاث غيلدا ترونكوس، إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن نوعا جديدا من فيروس Echarate ينتشر في غابة وسط بيرو.

روسيا اليوم