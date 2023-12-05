وصلت إلى 16 استهداف.. القسام تُعلن عن تدمير مجموعة من الآليات الصهيونية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن كتائب الشهيد عزّ الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية عن استهداف 4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس.
وأضافت في بيان لها أنها استهدفت آليتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس .
وكانت الكتائب أعلنت سابقا عن استهداف 9 آليات صهيونية منذ صباح اليوم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 آلية لغاية اللحظة.
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