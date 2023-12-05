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وصلت إلى 16 استهداف.. القسام تُعلن عن تدمير مجموعة من الآليات الصهيونية

12/5/2023 5:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن كتائب الشهيد عزّ الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية عن استهداف 4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس.


وأضافت في بيان لها أنها استهدفت آليتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس .


وكانت الكتائب أعلنت سابقا عن استهداف 9 آليات صهيونية منذ صباح اليوم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 آلية لغاية اللحظة.


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