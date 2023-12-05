وصلت إلى 16 استهداف.. القسام تُعلن عن تدمير مجموعة من الآليات الصهيونية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن كتائب الشهيد عزّ الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية عن استهداف 4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس.



وأضافت في بيان لها أنها استهدفت آليتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس .



وكانت الكتائب أعلنت سابقا عن استهداف 9 آليات صهيونية منذ صباح اليوم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 آلية لغاية اللحظة.

