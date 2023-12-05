وزير التنمية الاجتماعية يستقبل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينها سفيرًا جديداً لبلادها.
ورحب الوزير بالسفيرة المصرية، مؤكّدًا ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات تاريخية متينة وروابط أخوية مشتركة، مشيرًا إلى الحرص على تنمية تلك العلاقات لمستويات أشمل، ومتمنيًا للسفيرة دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها الدبلوماسي.
وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات التنمية الاجتماعية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين.
بدورها، أشادت السفيرة بالمستوى المتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في العديد من المجالات، مؤكدةً حرص بلادها على المضي قدمًا في ترسيخ آفاق التعاون مع المملكة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
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