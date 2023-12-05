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وزير التنمية الاجتماعية يستقبل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى المملكة

12/5/2023 5:13:27 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينها سفيرًا جديداً لبلادها.

ورحب الوزير بالسفيرة المصرية، مؤكّدًا ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات تاريخية متينة وروابط أخوية مشتركة، مشيرًا إلى الحرص على تنمية تلك العلاقات لمستويات أشمل، ومتمنيًا للسفيرة دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها الدبلوماسي.

وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات التنمية الاجتماعية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين.

بدورها، أشادت السفيرة بالمستوى المتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في العديد من المجالات، مؤكدةً حرص بلادها على المضي قدمًا في ترسيخ آفاق التعاون مع المملكة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.

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