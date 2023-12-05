وزير المواصلات والاتصالات يستقبل سفيرة جمهورية إيطاليا لدى المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، باولا أمادي سفيرة جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكد الوزير
الكعبي على علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، لافتاً إلى أهمية تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
كما جرى أثناء اللقاء مناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد قطاع المواصلات والاتصالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أكدت سفيرة جمهورية إيطاليا حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين في مختلف القطاعات بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.
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