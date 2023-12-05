وزير المواصلات والاتصالات يستقبل سفيرة جمهورية إيطاليا لدى المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، باولا أمادي سفيرة جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أكد الوزير

الكعبي على علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، لافتاً إلى أهمية تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

كما جرى أثناء اللقاء مناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد قطاع المواصلات والاتصالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أكدت سفيرة جمهورية إيطاليا حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين في مختلف القطاعات بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.