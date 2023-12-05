فيلم“وراء الجبل” كامل العدد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

جدة – أصداف نيوز:

نال الفيلم الروائي التونسي“وراء الجبل” للمخرج محمد بن عطية احتفاءً كبيرًا ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (30 نوفمبر/تشرين الثاني – 9 ديسمبر/كانون الأول) حيث شهد عرضه الأول في العالم العربي في مسابقة البحر الأحمر، ورفع الفيلم شعار كامل العدد خلال عرضيه، كما شهد حضور المخرج محمد بن عطية والبطل مجد مستورة والمنتجة درة بوشوشة الذين خصصوا جزء من حديثهم لإظهار الدعم والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، وخص بن عطية بالذكر الممثل الفلسطيني سامر بشارات الذي لم يتمكن من حضور المهرجان أيضًا.

وحضر الفيلم أيضًا بعض من مشاهير هوليوود ومن بينهم الممثل السويدي جويل كينمان والممثلة الهندية فريدا بينتو، وتفاعل الجمهور مع الفيلم بشكل واضح بعد انتهاء العرض، إذ منحوه جولة من التصفيق والتشجيع، وكانت فقرة المناقشات والأسئلة حيوية بين طاقم العمل والجماهير، إذ تحدث الثلاثي عن فكرة الفيلم ونشأتها والصعوبات التي واجهوها أثناء تنفيذ الفيلم.

وكان“وراء الجبل” قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث شارك في قسم آفاق، وفاز الفيلم بجائزة الصحافة في مهرجان الفيلم العربي بفاماك، وشارك في مهرجان هامبورغ السينمائي ومهرجان بوسان السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان ساوباولو السينمائي الدولي، ومهرجان بينغياو السينمائي الدولي.

نقديًا قوبل الفيلم باحتفاء إذ كتب لي مارشال في سكرين دايلي:“التجربة الثالثة لمحمد بن عطية تمثل دليل إضافي على الحيوية التي تعيشها السينما في شمال إفريقيا حاليًا”. في حين كتب ديفيد كاتز في سينيوربا:“العمل الأكثر ابتكارًا في ثلاثية بن عطية، بل وربما يكون صاحب القيمة الأكبر من بينهم”.

يتتبع الفيلم رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى أربع سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبل حتى يريه اكتشافه المذهل.

“وراء الجبل” من تأليف وإخراج محمد بن عطية الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين عام 2016 عن فيلمه نحبك هادي، ويشكل وراء الجبل عودة لمثلث برلين الذهبي إذ يتعاون بن عطية مجددًا مع المنتجة لينا بوشوشة والممثل مجد مستورة الحائز على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل عن دوره في نحبك هادي. ويشارك أيضًا في بطولة الفيلم سامر بشارات ووليد بوشيوة، وسلمى الزغيدي وحلمي الدريدي.

الفيلم من إنتاج شركة Nomadis Images (درة بوشوشة ولينا شعبان) ويشارك في الإنتاج Les Films Du Fleuve (جان بيير ولوك داردان وديلفين تومسون) وTanit Films (نديم شيخ روحانه) و010films (جيوفاني روبيانو ولورينزو رابيتي)، وتصوير فريدريك نويرهوم، ومونتاج لينكا فيلنيروفا، وتقوم بتوزيعه عالميًا شركة Luxbox، بينما تتولى MAD Solutions مهام توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي.