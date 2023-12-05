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تكاثر للسحب والأرصاد تحذر من أمطار تصل للسيول بهذه المناطق

12/5/2023 4:31:51 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والسواحل الشماليه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت .



وأشار هيئة الأرصا إلى تفاصيل الأمطار المتوقعة اليوم، حيث متوقع أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.



ومن المتوقع أيضا
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



كما تتوقع هيئة الأرصاد وجود نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.




















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