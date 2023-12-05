حركة فتح: مصر نجحت فى إظهار العين الحمراء لإسرائيل ومنع التهجير القسرى

MENAFN - Youm7) قال الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فت ، إن رفض التهجير القسري للفلسطينيين واعتباره خط أحمر يأتي في صالح القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، مؤكدا أن مصر أفلحت في إظهار العين الحمراء لإسرائيل وهذا يكفى كرادع للاحتلال في أن يمضى قدمًا في التهجير.

وأضاف متحدث حركة فتح في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر نجحت في ردع إسرائيل ومنعها عن المضي قدما في التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد حكما فلسطينيا أو سلطة وطنية في فلسطين.

اتهم "نزال" الولايات المتحدة تتحدث عن اليوم التالي في قطاع غزة لتلفت الأنظار عن اليوم الحالي، منوها بأن الاحتلال ينفذ الاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية دون مراعاة القانون الدولي.



