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البيت الأبيض:سنواصل الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة

12/5/2023 4:31:48 AM
(MENAFN- Youm7) قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، "إننا سنواصل الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف سوليفان - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل "تجنب مهاجمة المناطق التي حددتها على أنها مناطق محظور قصفها في قطاع غزة".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، قد ذكر أمس الأول الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع دائرة الاستهداف للمدنيين بعد انتهاء الهدنة، ولم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصف، وخلال الساعات الماضية ارتكب مجازر وحشية في داخل القطاع راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وأوضح القدرة، أن الاحتلال يريد تصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة بأي شكل كان، حيث سقط 15 ألفا و500 شهيد وأكثر من 41 ألفاً و500 جريح، لكن اللافت أن 70% من هؤلاء الضحايا من الأطفال والنساء.








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