زلزال بقوة 5.6 درجة فى خليج عدن

MENAFN - Youm7) أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في خليج عدن قبالة سواحل اليمن والصومال.

وبحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عنه أن مركز الزلزال كان يقع على بعد 159 كيلومترا شمال غربي من مدينة لاسكوراي في الصومال التي يقطنها 6.9 ألف شخص، وعلى بعد 258 كيلومترا شرقي مدينة عدن التي يقطنها 550 ألف شخص. ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

ولا توجد هناك حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.



