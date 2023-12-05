أمير قطر يرحب بقادة وممثلى دول مجلس التعاون المشاركين بالقمة الخليجية 44

MENAFN - Youm7) رحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، بقادة وممثلى دول مجلس التعاون الخليجي، الذين وصلوا إلى الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية الـ44.

الشيخ تميم عبر إكس





وقال أمير قطر، "أرحب بإخوانى قادة وممثلى دول مجلس التعاون الشقيقة فى بلدهم الثانى قطر اليوم للمشاركة فى قمتنا الخليجية الـ44 التى تنعقد فى وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم فى حلها والتخفيف من آثارها"





وكان

أمير قطر قد وجه بعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.





وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، ستتكفل دولة قطر بنقل الجرحى ومرافقيهم بالتنسيق مع مصر، تمهيدا للعلاج فى المستشفيات المحددة.





وتأتي هذه المبادرة امتدادا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.