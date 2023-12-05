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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 35 فلسطينيا بحملة مداهمات فى أنحاء الضفة الغربية

12/5/2023 4:31:47 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 35 فلسطينيا في حملة مداهمات واسعة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه جرى اعتقال 11 شخصا من محافظة "الخليل"، و13 آخرين، بينهم صحفي، من محافظة "بيت لحم" في جنوب الضفة، فيما جرى اعتقال ستة، بينهم سيدتان، من قرى محافظة رام الله واثنين من محافظة "القدس" بوسط الضفة، وثلاثة من محافظة "نابلس" شمالا".

وأضافت المصادر الأمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت في مخيمات "الدهيشة" في بيت لحم، و"الجلزون" شمال رام الله، وفي قرى محافظة رام الله خلال الليلة الماضية، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق جراء استخدام قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لقمع المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لاقتحاماتها في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.








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