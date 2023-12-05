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آداب القاهرة تنظم سلسلة ندوات تحت شعار مصر تستحق - انزل - شارك

12/5/2023 4:31:44 AM
(MENAFN- Youm7)
تنظم كلية الآداب جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نجلاء رأفت عميدة الكلية، سلسلة من الندوات على مدار أسبوعين حول تعزيز الهوية الوطنية تحت شعار مصر تستحق (انزل – شارك)، يحاضر فيها نخبة من أساتذة الكلية، ويشهدها وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، والطلاب.



وتناولت الندوة الأولى التي تحدث فيها الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة السابق لشئون التعليم والطلاب، عن توعية الطلاب بمفهوم المواطنة والانتماء للوطن، وتعزيز الهوية الوطنية باعتبارها جزء من السمات الأخلاقية التي تسعى جامعة القاهرة لبثها في نفوس الطلاب، والتأكيد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للقيام بواجبهم تجاه وطنهم، كما ألقت الندوة الضوء على المشروعات الكبرى والإنجازات التي حققتها الدولة الوطنية على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات سواء التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات وبناء المدن الذكية، بالإضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في القرى والريف المصري.



جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تنظم سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لايمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.












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