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العدالة المناخية ودور المجتمع المدنى أبرز جلسات التضامن فى Cop28

12/5/2023 4:31:43 AM
(MENAFN- Youm7) مع استمرار فاعليات قمة المناخ cop 28 بدبى، التى بدأت الخميس الماضى 30 نوفمبر وتمتد حتى يوم 12 ديسمبر 2023 فى دولة الإمارات،
تشارك مصر من خلال تنظيم جناح مصرى رسمى فى المؤتمر، بعدد من الأنشطة على مدار أيام المؤتمر.



تتضمن فعاليات الجناح المصري بمؤتمر الإمارات، العديد من
الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ حيث يتم التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، فنجد وزارة التضامن عقدت منذ اليوم الأول العديد من الجلسات ومستمرة حتى يوم 11 ديسمبر.



بدأت جلسات وزارة التضامن بالتعاون مع شركاؤها من مؤسسات المجتمع المدنى اول يوم فى عقد جلسة تحت عنوان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤتمر المناخ والمؤتمرات المشابهة تعزيز التضامن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، تلها جلسة حول المناصرة المناخية.



يستضيف الجناح المصرى الرسمى فى قمة المناخ غدا جلسه حول المجتمعات المستدامة وتغير المناخ، وآخرى حول التمويل المحلي ودوره في دعم قضايا، ويوم 9 ديسمبر تنطلق جلسة العدالة المناخية ودور المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة.



بعض الأحداث الجانبية التى تتم داخل الجناح المصرى تتم برعاية مؤسسات القطاع الخاص والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، كما يتم عرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني،
في التعامل مع قضية التغيرات المناخية، وتأثيرها على القطاعات المختلفة.



يستضيف الجناح المصرى بقمة المناخ ، أيضا عرض لمبادرة 30×30 من أجل دعم صون التنوع البيولوجي بالارتكاز على مواجهة تغير المناخ وتحالف تمويل الطبيعة.



تدور أغلب الجلسات فى الجناح المصرى حول عرض نتائج المبادرات التي تم إطلاقها خلال COP 27، ومبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT".



كما تنطلق داخل الجناح المصرى فى قمة دبى للمناخ
فعاليات خاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها، لتحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE"، وكذلك "حلول مناخية للحفاظ على السلام".



جدير بالذكر أنه شاركت وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والحوارات الوزارية رفيعة المستوى، والمناقشات في الموائد المستديرة التي تتناول موضوعات تمويل المناخ والهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، والانتقال العادل والاستثمار الأخضر




















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