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إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار قنبلة في مدينة بيشاور الباكستانية

12/5/2023 4:31:39 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بالقرب من مدرسة شمال غرب البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم خدمة الطوارئ بلال أحمد فايزي قوله "إن التفجير وقع في المنطقة التجارية لمدينة "بيشاور" عاصمة إقليم "خيبر بختونخوا" المتاخم لأفغانستان، مضيفا أن قوات الأمن تتواجد حاليا في مكان الانفجار ويعمل الضباط من أجل تحديد من قام بزراعة القنبلة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الهجوم.








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