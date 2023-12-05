إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار قنبلة في مدينة بيشاور الباكستانية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بالقرب من مدرسة شمال غرب البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم خدمة الطوارئ بلال أحمد فايزي قوله "إن التفجير وقع في المنطقة التجارية لمدينة "بيشاور" عاصمة إقليم "خيبر بختونخوا" المتاخم لأفغانستان، مضيفا أن قوات الأمن تتواجد حاليا في مكان الانفجار ويعمل الضباط من أجل تحديد من قام بزراعة القنبلة.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الهجوم.
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