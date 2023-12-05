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انفجار ضخم يهز منزلا في ضواحي واشنطن حاول ضباط شرطة دخوله.. فيديو

12/5/2023 4:31:39 AM
(MENAFN- Youm7) فتحت الشرطة في ولاية فرجينيا بإحدى ضواحي عاصمة واشنطن، تحقيقا في انفجار منزل كان فيه ضباط يحاولون تقديم مذكرة تفتيش.

وبحسب موقع روسبا اليوم، سمع دوي هائل في المنطقة، وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة المجاورة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من شارع مجاور في مدينة أرلينغتون التي يفصلها نهر بوتوماك عن العاصمة واشنطن.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أرلينغتون في بيان لها، إن الانفجار حدث عندما أطلق مشتبه به عدة طلقات داخل المنزل. وبدأ رجال الإطفاء العمل على إخماد الحريق.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنها تحقق في الأمر بعد أن أطلق شخص ما قنبلة مضيئة من المنزل.









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