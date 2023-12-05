خطة بريطانية جديدة لتقليص الهجرة.. وكليفرلى: سنتخلص من مستغلى كرم ضيافتنا

MENAFN - Youm7) أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، خطة لخفض مستويات الهجرة، والحد من إساءة استخدام نظام الهجرة في المملكة المتحدة ما سيحقق أكبر انخفاض على الإطلاق في المعدلات الآخذة في الارتفاع.





وقال كليفرلي: "من الواضح أن صافي الهجرة لا يزال مرتفعا للغاية، ومن خلال مغادرة الاتحاد الأوروبي، اكتسبنا السيطرة على من يمكنه القدوم إلى المملكة المتحدة، ولكن لابد من بذل المزيد من الجهود لخفض هذه الأعداد حتى لا يتم تقويض العمال البريطانيين ووضع خدماتنا العامة تحت ضغط أقل".





وأضاف أن خطته الجديدة ستحقق أكبر انخفاض على الإطلاق في صافي معدلات الهجرة، وتابع: "هذا يعني أن حوالى 300 إلف شخص جاءوا إلى المملكة المتحدة العام الماضى لن يتمكنوا من القيام بذلك".





وقال: "إنني أتخذ إجراءات حاسمة لوقف الارتفاع الكبير فى مسارات تأشيرات العمل لدينا واتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يسعون للاستفادة من كرم ضيافتنا".





وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ستعمل حزمة الإجراءات على إنهاء الأعداد الكبيرة من المعالين القادمين إلى المملكة المتحدة، وزيادة الحد الأدنى للرواتب التي يجب أن يحصل عليها العمال الأجانب والبريطانيون أو الأشخاص المستقرون الذين يرعون أفراد أسرهم، ومعالجة الاستغلال عبر نظام الهجرة.







كما ستفرض الحكومة البريطانية إجراءات صارمة على تأشيرة الصحة والرعاية، والتي شهدت عددا كبيرا من التأشيرات الممنوحة للعاملين في مجال الرعاية وأسرهم، من خلال منع العاملين في مجال الرعاية في الخارج من إحضار أسرهم إلى المملكة المتحدة.





وأضاف: "اعتبارا من الربيع المقبل، ستعمل الحكومة على زيادة الحد الأدني لدخل العمال الأجانب بنسبة 50% تقريبا من وضعه الحالي البالغ 26 ألفا و200 جنيه إسترليني إلى 38 ألفا و700 جنيه إسترليني؛ ما يشجع الشركات على النظر إلى المواهب البريطانية أولا والاستثمار في القوى العاملة لديها".