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ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان ميرابى فى إندونيسيا إلى 13 قتيلا

12/5/2023 4:31:38 AM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان ميرابي غربي إندونيسيا إلى 13 قتيلا، فيما لا يزال 10 متسلقين في عداد المفقودين.

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم الثلاثاء، أن البركان مازال ينفث حمما بركانية حتى صباح اليوم، مما أعاق جهود الإنقاذ التي يقوم بها أكثر من 200 فرد.

كان البركان قد بدأ في الثوران يوم الأحد الماضي مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، فيما فرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة البركان الواقع في جزيرة سومطرة، والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا.

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى عام 2010، حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالي 280 ألف نسمة.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء صفائح قارية في نشاط زلزالي وبركاني كبير.








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