محاولات مكثفة لتجهيز المصابين فى الزمالك

MENAFN - Youm7) يسعى الجهاز الفنى لفريق الزمال لتجهيز المصابين في أسرع وقت للحاق بمباريات الفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق لديه مباريات هامة سواء فى بطولة الدورى أو بطولة الكونفدرالية .

وعلى رأس اللاعبين المصابين فى الزمالك مصطفى شلبى، وعبدالله جمعة، ومحمود الونش و حسام عبد المجيد ، حيث يعانى شلبى من كدمة وصلت إلى شرخ في وجه القدم، وعبد المجيد من كسر فى عظمة الأنف، بينما الونش تعرض لقطع جزئى في الرباط الصليبى ويخضع للتأهيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة الثامنة من بطولة دورى nile، والتي تجمع الفريقين بعد غدٍ الخميس باستاد السلام نظرا لأعمال الصيانة باستاد القاهرة.



وبدأ الزمالك تدريباته اليوم بعد أن منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة فقط بعد الفوز على سوار الغينى بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

