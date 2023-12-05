فيتوريا يقرر خوض مباراة ودية بالقاهرة قبل المشاركة فى أمم أفريقيا

(MENAFN
- Youm7) استقر روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر ، على خوض المباراة الودية بالقاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.
وكانت أنباء ترددت حول إمكانية خوض المباراة فى كوت ديفوار أو بأحد الدول الأفريقية للدخول فى أجواء البطولة مبكرا، إلا أن فيتوريا حسم الأمر وتقرر خوض المعسكر الختامي بالكامل فى القاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات البطولة.
ويكثف مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.
وطلب روي فيتوريا من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية واحدة مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.
وسيلعب المنتخب أولى مبارياته في البطولة يوم 14 يناير المقبل أمام موزمبيق، لذا قرر فيتوريا ان تصل بعثة مصر إلى كوت ديفوار قبل هذا الموعد بثلاثة أيام.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.
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