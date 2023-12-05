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فيتوريا يقرر خوض مباراة ودية بالقاهرة قبل المشاركة فى أمم أفريقيا

12/5/2023 4:31:36 AM
(MENAFN- Youm7) استقر روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر ، على خوض المباراة الودية بالقاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

وكانت أنباء ترددت حول إمكانية خوض المباراة فى كوت ديفوار أو بأحد الدول الأفريقية للدخول فى أجواء البطولة مبكرا، إلا أن فيتوريا حسم الأمر وتقرر خوض المعسكر الختامي بالكامل فى القاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات البطولة.

ويكثف مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.

وطلب روي فيتوريا من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية واحدة مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.

وسيلعب المنتخب أولى مبارياته في البطولة يوم 14 يناير المقبل أمام موزمبيق، لذا قرر فيتوريا ان تصل بعثة مصر إلى كوت ديفوار قبل هذا الموعد بثلاثة أيام.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.








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