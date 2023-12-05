مفاجأة فى مستقبل رمضان صبحى مع بيراميدز

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة عن نية مسؤولى بيراميدز في تخفيض قيمة عقد رمضان صبحي مع النادي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أحمد حمدي لم يتم حسم صفقة انتقاله إلى بيراميدز حتى الآن والأهم بالنسبة لبيراميدز هو رمضان صبحي، لا صحة على الإطلاق لكل ما تم نشره عن أن النادي يريد تخفيض قيمة عقد رمضان صبحي.

أضاف: هذا الموضوع لم يتم فتحه على الإطلاق ورمضان يتبقى في عقده موسم ونصف وبيراميدز من الأندية الملتزمة جداً مع لاعبيها في العقود، ورمضان باقي في بيراميدز.

وكشف رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لأحد المقربين له، حقيقة رغبته في الانتقال لصفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، وأكد مصدر مقرب من اللاعب إنه لا صحة لما تردد حول رغبة رمضان بالانتقال لصفوف الزمالك، مشيرًا إلي إن اللاعب هدفه الرحيل إلى أوروبا والعودة لخوض تجربة الاحتراف.أضاف المصدر إنه لا صحة لما تردد حول رغبة نادي بيراميدز في تخفيضقيمة عقد اللاعب مؤكدًا إن هذا الأمر لم يتم التطرق له من الآساس ولم يحدث من قريب أو من بعيد.تابع المصدر حديثه مؤكدًا إن رمضان يتبقى له موسم ونصف في تعاقده مع بيراميدز والنادي ملتزم بكافة الاتفاقات المادية معه وكل زملائه.



