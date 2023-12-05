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إقامة مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر 22 و23 و24 ديسمبر الجارى

12/5/2023 4:31:36 AM
(MENAFN- Youm7) قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر أيام 22 و23 و24 ديسمبر الجارى، على أن تقام جميع المباريات فى تمام الثانية ظهرا.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث من
كأس مصر
بمشاركة 28 فريقا، والتي يتأهل منها 14 فريقا من تلك المرحلة لدور الـ 32 لمنافسة 18 فريقا من الدوري المصري الممتاز، عن مواجهات مثيرة.

وضمت القرعة 28 فريقا هى: "المصرية للاتصالات، السكة الحديد، وادي دجلة، النجوم، جمهورية شبين، طنطا، غزل المحلة، دكرنس، بتروجت، القناة، بروكسي، راية، أبو قير للأسمدة، لافينيا، بترول أسيوط، مكادي، النصر، الترسانة، إيسترن كومباني، الانتاج الحربي، المنصورة، كهرباء الإسماعيلية، بورفؤاد، دلفي، الواسطى، المنيا، ديروط، الألومنيوم".

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي..

مكادي مع ديروط

بروكسي مع المنيا

طنطا مع النصر

دكرنس مع الألومنيوم

أبو قير للأسمدة مع كهرباء الإسماعيلية

لافيينا مع المنصورة

وي مع بورفؤاد

وادي دجلة مع الواسطى

غزل المحلة مع الترسانة

بترول أسيوط مع دلفي

بتروجت مع إيسترن كومباني

ج شبين مع الإنتاج الحربي

السكة الحديد مع القناة

النجوم مع راية







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